Свищев: в FIS поддерживают скорейшее возвращение россиян

В FIS поддерживают скорейшее возвращение россиян, заявил Свищев
Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) поддерживают возвращение российских спортсменов.
Ранее в июне состоялся Конгресс FIS, на котором были избраны президент и члены совета организации. Вопрос допуска россиян не обсуждался.
— Будет ли поднят вопрос возвращения российских спортсменов на ближайшем совете FIS?
— В ближайшее время этот вопрос в любом случае будет поднят, потому что мы постоянно этим занимаемся. И, конечно, у наших спортсменов один и тот же вопрос: «Когда нас вернут?» Это законное требование.
И мы, и ISU, когда у них была предвыборная история, обсуждали это с каждым из сотрудников. То же самое и сейчас начали делать, когда уже сформирован Совет ISU и избран президент организации. Конечно, мы с каждым из них обсуждаем этот вопрос. На словах все поддерживают скорейшее возвращение российских спортсменов, — сказал Свищев «Матч ТВ».
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