$73.7784.59

Опубликован календарь Кубка мира сезона-2026/2027 по лыжным гонкам

Чемпионат.com

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала на своём официальном сайте календарь этапов Кубка мира на сезон-2026/2027 по лыжным гонкам.

Опубликован календарь Кубка мира по лыжным гонкам
© Чемпионат

Календарь Кубка мира сезона-2026/2027 по лыжным гонкам

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Рука, Финляндия:

  • 27 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль;
  • 28 ноября – спринты, классический стиль;
  • 29 ноября – 20 км, масс-старты, свободный стиль.

Тронхейм, Норвегия:

  • 4 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль;
  • 5 декабря – спринты, свободный стиль;
  • 6 декабря – 20 км, скиатлоны.

Давос, Швейцария:

  • 11 декабря – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль;
  • 12 декабря – спринты, свободный стиль;
  • 13 декабря – командные спринты, свободный стиль.

«Тур де Ски». Ле-Рус, Франция:

  • 1 января – спринты, классический стиль;
  • 2 января – 20 км, масс-старты, классический стиль;
  • 3 января – 15 км, гонки преследования, свободный стиль.

«Тур де Ски». Оберстдорф, Германия

  • 5 января – 15 км, масс-старты, классический стиль;
  • 6 января – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль.

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

  • 8 января – 15 км, скиатлоны;
  • 9 января – спринты, свободный стиль;
  • 10 января – 10 км, масс-старты в гору, свободный стиль.

Энгадин, Швейцария:

  • 22 января – 4x5 км, смешанная эстафета;
  • 23 января – спринты, свободный стиль;
  • 24 января – 20 км, масс-старты, свободный стиль.

Тоблах, Италия:

  • 29 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль;
  • 30 января – спринты, свободный стиль;
  • 31 января – 20 км, масс-старты, классический стиль.

Лахти, Финляндия:

  • 12 февраля – спринты, классический стиль;
  • 13 февраля – 20 км, скиатлоны;
  • 14 февраля – 10 км, раздельный старт, классический стиль.

Чемпионат мира. Фалун, Швеция, 22 февраля – 7 марта: расписание гонок не опубликовано

Осло, Норвегия:

  • 13 марта – 50 км, мужской масс-старт, классический стиль;
  • 14 марта – 50 км, женский масс-старт, классический стиль.

Драммен, Норвегия:

  • 16 марта – спринты, классический стиль.

Ульрисехамн, Швеция:

  • 19 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль;
  • 20 марта – спринты, свободный стиль;
  • 21 марта – 20 км, масс-старты, классический стиль.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Главное сейчас