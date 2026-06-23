Опубликован календарь Кубка мира по лыжным гонкам

Опубликован календарь Кубка мира сезона-2026/2027 по лыжным гонкам
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала на своём официальном сайте календарь этапов Кубка мира на сезон-2026/2027 по лыжным гонкам.
Календарь Кубка мира сезона-2026/2027 по лыжным гонкам
Рука, Финляндия:
- 27 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль;
- 28 ноября – спринты, классический стиль;
- 29 ноября – 20 км, масс-старты, свободный стиль.
Тронхейм, Норвегия:
- 4 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль;
- 5 декабря – спринты, свободный стиль;
- 6 декабря – 20 км, скиатлоны.
Давос, Швейцария:
- 11 декабря – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль;
- 12 декабря – спринты, свободный стиль;
- 13 декабря – командные спринты, свободный стиль.
«Тур де Ски». Ле-Рус, Франция:
- 1 января – спринты, классический стиль;
- 2 января – 20 км, масс-старты, классический стиль;
- 3 января – 15 км, гонки преследования, свободный стиль.
«Тур де Ски». Оберстдорф, Германия
- 5 января – 15 км, масс-старты, классический стиль;
- 6 января – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль.
«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
- 8 января – 15 км, скиатлоны;
- 9 января – спринты, свободный стиль;
- 10 января – 10 км, масс-старты в гору, свободный стиль.
Энгадин, Швейцария:
- 22 января – 4x5 км, смешанная эстафета;
- 23 января – спринты, свободный стиль;
- 24 января – 20 км, масс-старты, свободный стиль.
Тоблах, Италия:
- 29 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль;
- 30 января – спринты, свободный стиль;
- 31 января – 20 км, масс-старты, классический стиль.
Лахти, Финляндия:
- 12 февраля – спринты, классический стиль;
- 13 февраля – 20 км, скиатлоны;
- 14 февраля – 10 км, раздельный старт, классический стиль.
Чемпионат мира. Фалун, Швеция, 22 февраля – 7 марта: расписание гонок не опубликовано
Осло, Норвегия:
- 13 марта – 50 км, мужской масс-старт, классический стиль;
- 14 марта – 50 км, женский масс-старт, классический стиль.
Драммен, Норвегия:
- 16 марта – спринты, классический стиль.
Ульрисехамн, Швеция:
- 19 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль;
- 20 марта – спринты, свободный стиль;
- 21 марта – 20 км, масс-старты, классический стиль.
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«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»