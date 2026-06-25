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Далин о допуске российских биатлонистов: «IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса МОК»

Sports.ru

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подтвердил готовность федерации следовать обновленной Олимпийской хартии МОК.

Глава IBU высказался о допуске российских биатлонистов
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Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Лозанне принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

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«Я находился на сессии МОК, и там был принят ряд новых правил и изменений в Олимпийскую хартию. IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса организации», – заявил Далин, , говоря о решении сессии МОК в контексте возможного допуска россиян.
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