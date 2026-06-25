Чемпион мира Бабиков: иностранные биатлонисты ждут возвращения россиян

Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков заявил, что иностранные спортсмены ждут возвращения россиян.

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С 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Чаще об этом говорят в кулуарах. То есть не в личной переписке, а когда где-то встречаются лично – все готовы сказать: «Да, мы ждем, когда вы вернетесь, потому что нужна другая конкуренция». Многие понимают, что когда спорт вне политики – это всем на пользу», – сказал Бабиков.

При этом спортсмен признался, что в последнее время редко контактирует с биатлонистами из-за рубежа.

«Нехватки или какой-то потребности в общении с иностранцами не испытываю, потому что понимаю: у них будут свои вопросы, связанные со временем, в котором мы живем. А мне хочется обсуждать то, в чем я действительно разбираюсь: в спорте, в каких-то жизненных ситуациях. Хочется это обсуждать, а не то, как у кого политика движется», – отметил Бабиков.

В декабре 2025-го Союз биатлонистов России (СБР) подал иск к IBU в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от соревнований, а в мае 2026-го прошли закрытые слушания по иску. О дате вынесения вердикта не сообщалось.