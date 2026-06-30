Динара Смольская высказалась о новом австрийском тренере сборной Беларуси Гёсвайнере
Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала о своих впечатлениях от нового австрийского тренера Райнхарда Гёсвайнера.
«Райни и в своём первом заходе в белорусскую сборную был мастером тренерского дела, умным адекватным профессионалом. Так что я как тогда не видела в нём изъянов, так не вижу их и нынче. Всё, что он предлагает для оптимальной подготовки, находит во мне позитивный отклик — со всем соглашаюсь. Никакие сомнения не терзают. Скажу больше. Его рекомендации помогали мне держать марку и после завершения Гёсвайнером работы в Беларуси. Более того, когда мы с Антоном обсуждали такие важнейшие профессиональные моменты, как техника выстрела и техника лыжного хода, то как бы муж ни стремился меня убедить… в общем, я возвращалась к рекомендациям, которые давал мне Райни! Доверялась его опыту, как бы по-прежнему находилась под его крылом», — приводит слова Динары Sport5.by.
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