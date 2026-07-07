Олимпийский чемпион Устюгов завершил спортивную карьеру

Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру
Бывшая глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что олимпийский чемпион 2022 года в лыжной эстафете, двукратный чемпион мира россиянин Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру.
«У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру. Он написал бумагу о том, что хочет выйти из международного антидопингового пула, а мы отправили её в FIS. Теперь Сергея уже нет в пуле тестирования. Это тоже даёт основание полагать, что Устюгов больше не примет участия в соревнованиях внутри России», — приводит слова Вяльбе Sport24.
Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) исключила из своих пулов допинг-тестирования российских лыжников Сергея Устюгова, Татьяну Сорину, Наталью Терентьеву, Яну Кирпиченко и Марию Истомину.
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