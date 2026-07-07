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Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру

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Бывшая глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что олимпийский чемпион 2022 года в лыжной эстафете, двукратный чемпион мира россиянин Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру.

Олимпийский чемпион Устюгов завершил спортивную карьеру
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«У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру. Он написал бумагу о том, что хочет выйти из международного антидопингового пула, а мы отправили её в FIS. Теперь Сергея уже нет в пуле тестирования. Это тоже даёт основание полагать, что Устюгов больше не примет участия в соревнованиях внутри России», — приводит слова Вяльбе Sport24.
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Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) исключила из своих пулов допинг-тестирования российских лыжников Сергея Устюгова, Татьяну Сорину, Наталью Терентьеву, Яну Кирпиченко и Марию Истомину.

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