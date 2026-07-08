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Глава Федерации лыж Норвегии о возможном допуске россиян с флагом: «Нет никаких оснований для изменения нашей позиции»

Sports.ru

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр поделился мнением о возможном возвращении россиян на международные старты с национальной символикой.

Глава Федерации лыж Норвегии высказался о возможном допуске россиян с флагом
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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.

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«Нет никаких оснований для изменения нашей позиции относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх с так называемыми полными правами. Мы принимаем рекомендацию МОК к сведению, однако продолжим придерживаться чeткой линии в отношении выступления российских и белорусских спортсменов в лыжных видах спорта», – цитирует Финъюра Adressa.
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