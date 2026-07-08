Вяльбе о решении FIS по допуску россиян: «Нет никаких ожиданий. Биться об стену головой или резать вены я не планирую»
Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе рассказала, как отреагирует на решение FIS по допуску россиян.
«Честно говоря, нет никаких ожиданий от предстоящего совета FIS. Я просто отдаю себе отчет о том, что в случае принятия решения, с которым я не согласна, сделать ничего не получится. Биться об стену головой или резать вены я не планирую. Из-за этого просто жду решения от FIS», – сказала Вяльбе.
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