Свищев выступил за полноценный допуск российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) должна полноценно допустить российских спортсменов к своим соревнованиям. Об этом ТАСС заявил глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

Как ранее сообщал ТАСС, FIS планирует позднее выработать рекомендации по допуску россиян.

"Мы продолжим работу над полноценным допуском наших спортсменов к соревнованиям. Ожидаем следующий совет FIS в сентябре. Продолжим контакты с коллегами и будем работать над снятием всех ограничений, чему должны способствовать рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС)", - сказал Свищев.

Ранее исполком МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов и восстановил членство Олимпийского комитета России.