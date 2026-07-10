Губерниев: «В этом сезоне никакого дополнительного допуска лыжников от FIS не будет. Будем радоваться хотя бы за Коростелева и Непряеву»
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не будет предпринимать дополнительных шагов по допуску российских спортсменов до международных соревнований.
Во вторник Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.
— Сейчас будут бегать только те наши лыжники, кто получил допуск, а дальше в FIS всю зиму будут делать вид, что усиленно разбирают вопрос. В этом сезоне никакого дополнительного допуска россиян не будет. Будем радоваться хотя бы за Коростелева и Непряеву, также не забываем про наших фристайлистов, сноубордистов, горнолыжников, двоеборцев и ски‑альпинистов. Будем надеяться, как можно больше спортсменов смогут получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Ранее глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил, что ожидает обсуждения вопроса по допуску российских спортсменов в сентябре, и если этот вопрос будет затягиваться, тогда появится вероятность того, что последует обращение в Спортивный арбитражный суд.
Губерниев: «В этом сезоне никакого дополнительного допуска лыжников от FIS не будет. Будем радоваться хотя бы за Коростелева и Непряеву»
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