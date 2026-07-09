Тренер сборной Италии по лыжным гонкам поддержал снятие санкции с россиян

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов. Об этом сообщает Sport24.
Специалист поддержал решение МОК. «Теперь у молодых лыжников из России появились перспективы и мотивация!» — добавил тренер, возглавлявший российскую сборную по лыжным гонкам с 2015 по 2022 год.
7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) начала допускать россиян до турниров с конца прошлого года в нейтральном статусе. Его получили только двое спортсменов — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
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