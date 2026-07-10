Двоеборец Мастиев: с финансированием в России стало гораздо сложнее

Российский двоеборец Самир Мастиев рассказал о доходах в своем виде спорта.

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) исключил двоеборье из программы Игр-2030.

– На зарплату двоеборца в России прожить реально?

– В последнее время уже нет, с каждым годом все сложнее и сложнее. Гораздо приятнее было с международными стартами, когда могли и спонсоры помочь. Сейчас, конечно, федерация и Минспорт оплачивают сборы, но с финансированием гораздо сложнее, особенно в этом году ощутимо. Думаю, это связано с тем, что идет СВО, деньги туда уходят, а спорт на втором плане. В общем, сейчас не те зарплаты, на которые хотелось бы жить. Плюс инфляция... Ну ничего, сейчас бензином заправился – уже хорошо.

– Это поэтому вы решили покер попробовать? Видел в соцсетях фотографии с международных турниров.

– Покер – мое давнее увлечение, лет с 20 активно играю, на хорошем уровне. Иногда езжу играть на турниры, можно сказать, профессионально. Занял второе место в турнире с призовым фондом 330 тысяч долларов. Хочу все-таки пополнить копилку двоеборских кубков покерным трофеем. Но это скорее хобби, чтобы всерьез играть в покер, нужен доход. А на зарплату двоеборца в покер не поиграешь, ха-ха. Скорее наоборот, все на двоеборье уйдет.

– Что сейчас делать двоеборцам? Уходить на трамплин? Заканчивать?

– Лично я уже на пике карьеры в 33 и скоро буду заканчивать, наверное. Но для меня новость печальная, хотелось еще выехать на международные старты, вспомнить былое время. В принципе наши тренеры говорили, что хотели нас вывезти на Кубок мира в предстоящем сезоне, двух лидеров сборной, меня и Артема Галунина. Мы хотим участвовать. Но после решения МОК не знаю, что будет.

Обиднее должно быть молодым, которые четыре с половиной года не могут выехать и крутятся в России. А чтобы получить нейтральный статус, нужно быть в пуле тестирования, получить код FIS, а это не так просто. Этим всем должна заниматься федерация. Сказать молодым искать новую работу я не могу – все-таки надо переждать, заниматься своим спортом. Доказывать, что ты сильнейший в России, выиграть чемпионат страны. И потом смотреть – к тому моменту, может, откроется путь на чемпионаты мира. А может, удастся повлиять и на решение по Олимпиаде.

– А сколько сейчас призовые за победу на чемпионате России?

– 100 тысяч рублей. Маловато. Причем у нас два личных старта, в отличие от лыжников или биатлонистов, у которых их больше, – сказал Мастиев.