Биатлонистка Журавок объяснила, почему переехала в Россию с Украины

Чемпионка Европы, победительница юниорского чемпионата мира по биатлону Юлия Журавок рассказала о своих проблемах на Украине и мотивах переезда в Россию. Об этом сообщает Sport.ru.

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В соцсети Журавок объяснила, что, когда она завершила спортивную карьеру, на Украине никто о ней не вспоминал и не поддерживал. Женщине приходилось браться за любую работу, трудиться посудомойкой, жить в хостеле с клопами. Все изменилось после переезда в Россию.

«Я сделала свой выбор и не жалею о нём. Сегодня я там, где меня ценят. Где нужен мой опыт, мои знания и я сама как человек», — написала Журавок.

По ее словам, самой большой ценностью за все эти годы стали люди, «которые и сегодня могут просто сказать, чтоб я приезжала, и что они помогут».

Весной 2026 года Юлия Журавок переехала в Россию, где работает тренером. Из-за этого она подверглась травле в украинских СМИ.