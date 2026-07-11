«Совет FIS сильно сопротивляется». Сальтведт — о рекомендациях МОК допустить россиян
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что российским лыжникам не стоит ждать скорого возвращения на международную арену, даже несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
«До сих пор решения о санкциях в отношении российских лыжников принимались с минимальным перевесом голосов, поэтому нынешнее решение вполне может стать определяющим фактором, хотя сопротивление внутри совета FIS [Международная федерация лыжного спорта и сноуборда] по-прежнему остаётся сильным. Если бы Йохан Элиаш был переизбран президентом, никаких сомнений бы не было. Однако после избрания нового президента неопределённость всё ещё сохраняется. Буду удивлён, если уже в следующем сезоне Александр Большунов вернётся к международным соревнованиям. Многие их соперники не хотят видеть российских лыжников на стартах, пока продолжается конфликт, однако открыто бойкотировать соревнования или предпринимать какие-либо враждебные действия они не станут», – приводит слова Сальтведта «РИА Новости Спорт».
7 июля МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и публично рекомендовал всем международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.
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