Жительницу Кургана осудили за осквернение Вечного огня

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Кургана, прикурившую сигарету от пламени Вечного огня, к шести месяцам колонии-поселения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Курганским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении местной жительницы по делу о публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что осужденная признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Ей назначено наказание - шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в публично-массовых мероприятиях, сроком на один год.

Инцидент произошел в марте. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурила сигарету от пламени Вечного огня, а затем бросила окурок в пламя.