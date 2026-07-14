Раскрыта причина смерти олимпийской чемпионки Куклевой

Названа причина смерти 53-летней олимпийской чемпионки Куклевой
Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла от онкологического заболевания, с которым боролась долгое время.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Галя болела долгое время, лечилась от онкологии, боролась с болезнью. Но не всегда получается победить болезнь, и люди уходят», — указал собеседник агентства.
Куклева скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни.
Куклева — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 1998 года в спринте, а также трехкратная чемпионка мира. На Олимпийских играх она завоевала золото в спринте (Нагано, 1998), серебро в эстафете (Нагано, 1998) и серебро в эстафете (Солт-Лейк-Сити, 2002), а в рамках мировых первенств она — обладательница трех золотых медалей (в гонке преследования в 2000 году, а также в командной гонке и эстафете в 1997 и 2001 годах соответственно).
Скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Куклева
После завершения спортивной карьеры она занималась тренерской деятельностью и развитием спорта в Тюменской области.
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