Ишмуратова отреагировала на новость о смерти олимпийской чемпионки Куклевой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова в разговоре с «Матч ТВ» назвала новость о смерти Галины Куклевой страшным известием, а также отметила, что спортсменка являлась для нее примером и пользовалась уважением в коллективе.

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Во вторник пресс‑служба Союза биатлонистов России сообщила о смерти чемпионки Олимпийских игр‑1998 в Нагано Куклевой в ночь на 14 июля. Ей было 53 года.

— Галя была моей соседкой по малой родине: Челябинская область граничит с Башкортостаном. Вслед за ней я пришла в Спортивный клуб армии, который тогда находился в Уфе. Выступали за войска ПВО, только она в биатлоне, а я сначала в лыжных гонках. Мне всегда ставили ее в пример. Галина к тому времени уже выступала на международных соревнованиях. Это было начало, а далее я перешла в биатлон. В биатлоне у нас была дружная команда, все девочки с уважением относились друг к другу. Галя была капитаном. Мне всегда казалось ее мнение весомым для всех. Веселая, отзывчивая… Длинноногая и быстрая… После победы в Нагано она не «надела корону», а осталась все той же Галкой. О её болезни узнала от девчонок, а сегодня эта страшная новость. Галина никогда не забывала свой родной город Ишимбай, всегда подчеркивала свою принадлежность к Башкортостану. По моей информации, ее хотят там захоронить, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».

Куклева — олимпийская чемпионка 1998 года в спринте. Также в ее активе серебро и бронза Игр в эстафете, три золота чемпионатов мира.