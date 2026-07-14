Глава Международного союза биатлонистов отреагировал на смерть Куклевой

Глава Международного союза биатлонистов отреагировал на смерть Галины Куклевой
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на новость об уходе из жизни олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.
«Очень печальная новость. Мысленно мы с её семьёй и друзьями. Она была выдающейся спортсменкой и олимпийской чемпионкой, которую навсегда запомнит олимпийская семья. Покойся с миром», — приводит слова Далина ТАСС.
Помимо титулов на Олимпиаде и ЧМ, в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках. Галине Алексеевне было 53 года.
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