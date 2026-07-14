Панжинский выбрал лучшую лыжницу в современной истории

Панжинский выбрал лучшую лыжницу среди Непряевой, Бьорген, Йохауг, Диггинс и Ковальчик
Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте российский лыжник Александр Панжинский в телеграм-канале Okko Sport прошёл викторину с целью выбрать лучшую лыжницу в современной истории.
– Вирпи Куйтунен или Наталья Непряева?
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– Всё-таки отдам предпочтение Наташе Непряевой.
– Наталья Непряева или Хейди Венг?
– Наташа Непряева.
– Наталья Непряева или Джессика Диггинс?
– Наташа, я тебя люблю, уважаю, но Джесси Диггинс.
– Джессика Диггинс или Марит Бьорген?
– Бьорген.
– Марит Бьорген или Юстина Ковальчик?
– Тоже два принципиальных соперника, но по титулам всё-таки Марит Бьорген.
– Марит Бьорген или Терезе Йохауг?
– Марит Бьорген.
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