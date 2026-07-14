Панжинский выбрал лучшую лыжницу в современной истории

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте российский лыжник Александр Панжинский в телеграм-канале Okko Sport прошёл викторину с целью выбрать лучшую лыжницу в современной истории.

– Вирпи Куйтунен или Наталья Непряева?

– Всё-таки отдам предпочтение Наташе Непряевой.

– Наталья Непряева или Хейди Венг?

– Наташа Непряева.

– Наталья Непряева или Джессика Диггинс?

– Наташа, я тебя люблю, уважаю, но Джесси Диггинс.

– Джессика Диггинс или Марит Бьорген?

– Бьорген.

– Марит Бьорген или Юстина Ковальчик?

– Тоже два принципиальных соперника, но по титулам всё-таки Марит Бьорген.

– Марит Бьорген или Терезе Йохауг?

– Марит Бьорген.