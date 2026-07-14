Ахатова: «Куклева ничего не делала вполсилы. Она была невероятно целеустремленной и упертой»

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Альбина Ахатова рассказала о секрете побед олимпийской чемпионки Галины Куклевой.

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Во вторник Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Куклевой в возрасте 53 лет.

— Впервые я увидела Галю в Лабытнанги, когда она бегала еще за юниорскую сборную и приезжала к нам на сборы, а вот по‑настоящему сдружились позже, когда я сама попала в национальную команду. Для всех нас, и для меня в первую очередь, Галя была и старшей сестрой, и где‑то мамой. Я на нее равнялась, за ней тянулась. В Ханты‑Мансийске сбор начался с того, что мы решили вместе отметить дни рождения, поскольку обе родились в ноябре с разницей в неделю. Отмечали всей командой, включая тренеров: Гале тогда исполнялось 20 лет, мне — 16, и я запомнила совершенно необыкновенный по красоте пирог с брусникой, который был на столе. У нее был очень мощный ход, и даже в подъем: там, где она делала шаг, мне приходилось делать два. Потом мы вместе ездили по Кубкам мира, на Играх в Нагано жили в одной комнате, и, глядя на Галку, я понимала, почему она настолько сильна. Наверное, потому что ничего и никогда не делала вполсилы. Была невероятно целеустремленной и, я бы сказала, упертой. Всегда четко знала, чего хочет, и всегда своего добивалась, — сказала Ахатова RT.

Куклева — олимпийская чемпионка 1998 года в спринте, серебряный и бронзовый призер Игр. Также в ее активе три золота чемпионатов мира.