Лыжница Карль хочет возобновить карьеру после допингового бана

Лыжница Виктория Карль заявила о желании возобновить карьеру после допингового бана
Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль заявила о готовности вернуться к соревнованиям после окончания допинговой дисквалификации. Бан спортсменки истечёт 25 ноября 2026 года.
«Моя цель на следующую зиму — стать лучше. Получится у меня это или нет — я не знаю, но это моя цель. Безусловно. Я хочу вернуться сильнее, чем прежде, сейчас как никогда. В психологическом плане я стала ещё сильнее, чем раньше. Это то, с чем я вышла из всей этой истории. Зимой мне было очень тяжело. Я даже не могла смотреть гонки Кубка мира. Просмотр лыжных гонок был для меня невыносим, биатлон ещё более-менее. Спокойно я могла смотреть лишь прыжки на лыжах с трамплина. Я никогда не пропускала столько трансляций зимних видов спорта, как в этом году. На старте сезона мне нужно будет принять участие в других гонках, чтобы вернуться в форму, необходимую для участия в Кубке мира. Однако я планирую быть полностью готовой ко второму этапу», – приводит слова Карль Fondo Italia.
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