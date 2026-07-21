Васильев считает, что CAS удовлетворил иск российской стороны к IBU

Васильев об иске в CAS по поводу отстранения биатлонистов: «Видимо, ждут удобного случая, чтобы озвучить положительный для нас вердикт»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск российской стороны к Международному союзу биатлонистов (IBU).
«По другим федерациям CAS уже вынес положительный вердикт, то есть отстранение наших спортсменов от международной деятельности было признано незаконным. Что мешает такой же вердикт вынести в отношении Союза биатлонистов России? Наши спортсмены не нарушили ни одного пункта устава IBU, следовательно, отстранение точно так же является незаконным. У меня есть ощущение, что вердикт по этому вопросу уже вынесен, поскольку документы были поданы еще в декабре. Просто, видимо, ждут удобного случая для того, чтобы самый положительный для нас вердикт озвучить. Наверное, это произойдет ближе к сентябрю, когда будет конгресс IBU», – сказал Васильев.
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