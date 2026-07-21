$78.3289.55

Большунов: пять лет забрали — пять лучших лет спортивной жизни, они пролетели мимо

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, как на него лично влияет отстранение от соревнований под эгидой FIS.

Большунов заявил, что у него забрали лучшие годы
© Чемпионат

— Вся эта ситуация раздражает?

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

— Понятно, что ты всё равно выступаешь у себя в стране. Но пять лет забрали — пять лучших лет спортивной жизни. Они пролетели мимо.

— Вопрос совсем уж на будущее: если всё будет хорошо, Большунов будет на следующей Олимпиаде?

— В этом мире вообще невозможно что-то загадывать. Было бы здоровье, будут и результаты. А так — думаешь об одном, получается совсем другое. Стараешься исправить ситуацию, но в каких-то моментах не получается. Поэтому как будет, так будет, — приводит слова Большунова «КП Спорт».

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости