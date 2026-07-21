Большунов заявил, что у него забрали лучшие годы

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, как на него лично влияет отстранение от соревнований под эгидой FIS.

— Вся эта ситуация раздражает?

— Понятно, что ты всё равно выступаешь у себя в стране. Но пять лет забрали — пять лучших лет спортивной жизни. Они пролетели мимо.

— Вопрос совсем уж на будущее: если всё будет хорошо, Большунов будет на следующей Олимпиаде?

— В этом мире вообще невозможно что-то загадывать. Было бы здоровье, будут и результаты. А так — думаешь об одном, получается совсем другое. Стараешься исправить ситуацию, но в каких-то моментах не получается. Поэтому как будет, так будет, — приводит слова Большунова «КП Спорт».