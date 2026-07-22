Дегтярев назвал самые "отмороженные" спортивные федерации

Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) являются самыми "отмороженными" федерациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Самые отмороженные федерации - биатлон, легкая атлетика, - сказал Дегтярев. - Ждали июльского совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, решение отрицательное. Сейчас процесс идет, может занять месяцы, может, полгода, а может - опа и решение, как 7 июля".

"Знаю и слышу во время переговоров раздражение и непонимание, - продолжил глава ОКР и Минспорта. - [Глава World Athletics Себастьян] Коу баллотировался на пост президента МОК и, видимо, подгадывает. Как говорят, англичанка гадит. Скорее, что-то личное. В МОК есть недоумение и раздражение. Они свой авторитет будут отстаивать, где-то публично, где-то нет".

IBU и World Athletics в 2022 году приняли решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе, а декабре 2025-го - снять все ограничения со спортсменов юношеского возраста, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций и Международный союз биатлонистов отказались этому следовать.