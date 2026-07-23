Участница Олимпийских игр 2026 года в лыжных гонках россиянка Дарья Непряева дала совет тем, кто впервые хочет встать на лыжи, отметив, что самое главное – начать заниматься этим видом спорта.

«Самый главный совет – просто начать. Не бояться пробовать, не сравнивать себя с другими и двигаться в своём темпе. Лыжный спорт учит дисциплине, выносливости и помогает становиться сильнее не только физически, но и морально», – приводит слова Непряевой телеграм-канал федерации лыжного спорта и сноуборда России.

24-летняя Непряева принимала участие в Олимпийских играх – 2026 в Италии. Её лучшим результатом является 17-е место в скиатлоне. В общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 Дарья Непряева заняла 22-е место.