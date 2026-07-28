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Тандревольд о проблемах последних сезонов: «Я начала бояться гонок. У меня появился настоящий страх сделать что-то не так»

Sports.ru

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о проблемах со здоровьем на протяжении последних двух.

Норвежская биатлонистка Тандревольд начала бояться гонок
© Sports.ru
«Последние два года я пыталась делать абсолютно все правильно. Я стремилась оптимизировать каждый аспект своей жизни, чтобы прогрессировать.
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Я из тех спортсменок, которым жизненно необходимо черпать энергию из других сфер жизни. Но я пыталась подавить эту потребность, чтобы соответствовать общепринятому мнению о том, что спорт — это самое главное.Я начала бояться гонок, хотя раньше со мной такого никогда не случалось. Раньше я была счастлива и с нетерпением ждала старта. Но по ходу сезона я все больше беспокоилась лишь о том, как бы просто добраться до финиша без происшествий. Я потеряла себя, у меня появился настоящий страх сделать что-то не так», — сказала Тандревольд.

Она отметила, что на фоне психологических проблем начало страдать ее физическое здоровье. Она перенесла несколько приступов аритмии во время сезона и была вынуждена сделать операцию абляции.

«Меня обвешали кучей проводов, пока я была в сознании, чтобы спровоцировать приступ. Мне ввели много адреналина и стимулировали сердце в течение нескольких часов, прежде чем нашли решение проблемы.Многие люди сталкиваются с нарушениями сердечного ритма, которые заставляют их бросить тренировки. Но это, пожалуй, худшее, что можно сделать. Если это влияет на качество вашей жизни, вам просто нужно обратиться к врачу», — заявила спортсменка.

Тандревольд также рассказала, что помогло ей научиться справляться с психологическими проблемами.

«Это как бег или езда на велосипеде: все получается само собой. Но если вы начнете думать о том, как именно двигать ногами или нажимать на педаль, движения станут странными. Именно это я и чувствовала: я просто слишком много думала.Бегать гораздо веселее, если делать это в стиле Ингрид. Я верю, что это лучшее, что ты можешь в себе раскрыть», – отметила биатлонистка.

 

 

 

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