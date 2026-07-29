Норвежец Крюгер высказался о непопадании на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года в лыжных гонках норвежец Симен Хегстад Крюгер рассказал, почему не смог попасть на Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия).

– Что пошло не так в олимпийском сезоне?

– Осень 2025 года прошла для меня с одними из лучших тренировочных показателей в карьере, но, возможно, я слишком рано начал интенсивную работу, и мне не хватило свежести и запаса сил к старту сезона. Плюс я заболел очень не вовремя — в конце ноября — когда уже началась борьба за место в олимпийском составе.

Если бы у меня была возможность пропустить уикенд в Тронхейме, всё могло бы сложиться иначе. Но мне пришлось форсировать подготовку после больничного. Впрочем, судить сложно. Нет какой-то одной конкретной вещи, о которой я мог бы сказать: «Вот здесь я ошибся». Всё взаимосвязано — эффект домино, – приводит слова Крюгера Langrenn.