Васильев призвал запретить использование терапевтических исключений в спорте

Дмитрий Васильев: «МОК должен рассмотреть вопрос о запрете использования терапевтических исключений. Это мошенническая уловка для некоторых стран»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Международный олимпийский комитет должен запретить использование терапевтических исключений.
«МОК должен серьезно рассмотреть вопрос об исключении возможности использования терапевтических исключений. Для всех стало очевидно, что это мошенническая уловка для некоторых стран.
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Например, для норвежцев, где значительная часть спортсменов больна, но обыгрывают всех здоровых. Отсюда и получился 11-кратный олимпийский чемпион Клэбо, хотя в этом случае роль сыграло и отсутствие наших спортсменов», – сказал Васильев.
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