Российский биатлонист перешел в лыжные гонки

Биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках
Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, сообщил комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
27‑летний Андрей Вьюхин — призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону.
— Легенда нашего биатлона Андрей Вьюхин на сезон перешел в лыжные гонки. И выступать будет за Югру. ХМАО поддержал Вьюхина, и это очень хорошо. Зимний сезон будет весьма интересным в биатлоне и в лыжах, — написал Губерниев в Telegram‑канале.
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Биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках