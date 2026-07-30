Российский биатлонист перешел в лыжные гонки

Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, сообщил комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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27‑летний Андрей Вьюхин — призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону.