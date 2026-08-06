Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту завершила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка Лара Гут-Бехрами завершила спортивную карьеру
Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завершила спортивную карьеру в 35 лет.
Спортсменка планировала уйти после Олимпиады-2026 в Милане, но в ноябре 2025 года упала во время тренировки, получила разрыв передней крестообразной связки колена и была вынуждена пропустить олимпийский сезон.
Лара Гут-Бехрами является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в супергиганте. Также на ее счету бронзовые медали Игр в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Она дважды побеждала на чемпионатах мира, одержала 48 побед на этапах Кубка мира и завоевала два Больших хрустальных глобуса.
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