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Олимпийская чемпионка Лара Гут-Бехрами завершила спортивную карьеру

Sports.ru

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завершила спортивную карьеру в 35 лет.

Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту завершила спортивную карьеру
© Sports.ru

Спортсменка планировала уйти после Олимпиады-2026 в Милане, но в ноябре 2025 года упала во время тренировки, получила разрыв передней крестообразной связки колена и была вынуждена пропустить олимпийский сезон.

Лара Гут-Бехрами является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в супергиганте. Также на ее счету бронзовые медали Игр в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Она дважды побеждала на чемпионатах мира, одержала 48 побед на этапах Кубка мира и завоевала два Больших хрустальных глобуса.

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