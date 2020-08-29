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Фигура российской гимнастки в купальнике удивила пользователей сети 

Lenta.ru 22 часа назад
Фигура российской гимнастки удивила сеть
Фото: Instagram
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото, которое вызвало бурную реакцию пользователей сети. Соответствующий пост доступен в Instagram спортсменки.
На фотографии видно, как Севастьянова в купальнике сидит на фоне моря и гор.

«Лето еще не закончилось», — подписала гимнастка публикацию.

Фанатов удивила фигура спортсменки. «Интересное строение пресса», «Вот это формы», — написали они в комментариях. Некоторые болельщики при этом указали на привлекательность Севастьяновой: «Самая красивая девушка в России», «Красотуля», «От красоты умираю».
25 июля гимнастка прокомментировала опубликованное ранее фото с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Подписчики при этом посоветовали Севастьяновой не позировать с бойцом в обнимку и напомнили, что ирландец женат.
Севастьянова завоевала золото в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Также на ее счету две золотые медали на чемпионате Европы в том же году.
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Комментарии 10
Около спорта , Конор Макгрегор
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