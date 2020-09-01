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Что стало с Павлом Буре 

Александр Котлеткин 14 часов назад
Павел Буре родился 31 марта 1971 года в семье четырехкратного призера Олимпийских игр, пловца Владимира Буре. Они — потомки основателя часовой компании «Павел Буре».
Буре начал играть в детской команде ЦСКА в шесть лет, а в 1988 году дебютировал за основу московского клуба. За четыре сезона в ЦСКА он дважды становился чемпионом СССР и трижды — обладателем «Кубка европейских чемпионов».
В начале 1990-х Буре попал в клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс». В своем первом сезоне он стал самым высокооплачиваемым русским игроком лиги. В сезоне 1991/92 его признали лучшим новичком и дали прозвище «Русская ракета». Позже он не раз становился рекордсменом своего клуба.
После успешного чемпионата-1993/94 Буре начали преследовать неудачи — травмы колена, травма спины. В январе 1999 года он оказался во «Флориде», где дважды завоевал приз лучшему снайперу. В сезоне 1999/2000 установил рекорд команды по количеству очков, набранных одним игроком в сезоне.
В марте 2002 года Буре отправили в «Нью-Йорк Рейнджерс», где он пропустил много матчей из-за старых травм, а сезон 2003/2004 полностью прошел мимо него. В ноябре 2005 года Буре объявил о завершении карьеры. В 2012-м его включили в Зал славы Международной федерации хоккея.
В 2006 году Буре стал генеральным менеджером олимпийской сборной России по хоккею, в 2013-м — генеральным менеджером хоккейных команд Кубани и ответственным за развитие местного хоккея (в 2014-м покинул проект). Буре — членом Правления и куратор конференции «Москва» Ночной хоккейной лиги, занимается развитием любительского хоккея.
Как писал «Рамблер», в интервью «Комсомольской правде» Буре рассказывал, что считает себя не богатым, но обеспеченным человеком.
«Я давно уже обеспечил себя. Но на диване не лежу», — подчеркивал он.
В беседе с газетой «Реальное время» в 2019 году Буре отмечал, что его основная деятельность до сих пор связана с хоккеем.
«У нас за последние десять лет открылось очень много лиг. И Ночная хоккейная лига, и Лига легенд мирового хоккея. Поэтому мы затрагиваем весь хоккей — начиная с маленьких детей и заканчивая ветеранами», — рассказал он.
Буре помогает проводить благотворительные турниры, на которых собирают деньги в помощь детям и ветеранам спорта.
В 2016 году Буре отказался от американского гражданства.
«Я — один из немногих, кто в 90-х всегда говорил, что мой дом — это Россия и Москва. Я проводил здесь очень много времени даже в «интересные» 90-е», — так он комментировал свое решение.
С октября 2009 года Буре женат на Алине Хасановой. В 2013 году у них родился сын Павел, в 2015-м — дочь Палина, в 2018-м — дочь Анастасия.
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Комментарии 7
Около спорта , Фото , Владимир Буре , Алина Хасанова , Павел Буре , СБОРНАЯ РОССИИ , Комсомольская правда
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