Откровенные фото российской гимнастки взорвали Сеть 

Аудитория олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Каролины Севастьяновой в Instagram восхитилась откровенными снимками спортсменки, появившимся в соцсети. Восторженные комментарии оставила даже женская половину подписчиков, что, по словам пользователей, бывает достаточно редко.
Севастьянова, которая является обладателем золотой медали Олимпиады в групповом многоборье, предстала в образе роковой женщины под объективом фотографа Юрия Трескова. На своей странице в Instagram он выложил несколько снимков, на которых спортсменка продемонстрировала свое подтянутое тело, оставшись только в нижнем белье.
«Каролина зажигает в Монако», — подписал пост фотограф.
Фотографии по достоинству оценили подписчики. Практически все признали, что на снимках гимнастка выглядит потрясающе.
«Супер. Очень», — написал пользователь под ником maxisel (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Это очень круто», — констатитровал sergeybosh.
«Каролина, Вы шикарны», — отметила by.olga. m.
«Какой кайф!» — восхитилась milena_milachich
«Даже женщины не остались равнодушными))», — подчеркнула tanyaartyu.