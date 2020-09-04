Откровенные фото российской гимнастки взорвали Сеть 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina (@karolisha. s) 2 Сен 2020 в 11:04 PDT Аудитория олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Каролины Севастьяновой в Instagram восхитилась откровенными снимками спортсменки, появившимся в соцсети. Восторженные комментарии оставила даже женская половину подписчиков, что, по словам пользователей, бывает достаточно редко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JURIJ TRESKOW (@jurij.treskow) 3 Сен 2020 в 6:34 PDT Севастьянова, которая является обладателем золотой медали Олимпиады в групповом многоборье, предстала в образе роковой женщины под объективом фотографа Юрия Трескова. На своей странице в Instagram он выложил несколько снимков, на которых спортсменка продемонстрировала свое подтянутое тело, оставшись только в нижнем белье.

«Каролина зажигает в Монако», — подписал пост фотограф.

Фотографии по достоинству оценили подписчики. Практически все признали, что на снимках гимнастка выглядит потрясающе.

«Супер. Очень», — написал пользователь под ником maxisel (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Это очень круто», — констатитровал sergeybosh.

«Каролина, Вы шикарны», — отметила by.olga. m.

«Какой кайф!» — восхитилась milena_milachich