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Гудим: любая женщина имеет право ходить в бикини 

Артём Кульша 7 сентября 2020
Гудим: любая женщина имеет право ходить в бикини
Фото: соцсети
Журналистка София Гудим обрушилась на людей, судящих о других только по внешности, в своем инстаграме.
Гудим, как сообщал «Рамблер», известна работой на матчах хоккейного клуба «Трактор» (Челябинск). Вчера она опубликовала в инстаграме фотографию, на которой запечатлена в синих джинсах и белом бюстгальтере, опирающейся на стог сена. В подписи к ней она написала, что судить по внешности перестало быть нормой, но и сейчас находятся люди, которые это делают.

«Череп какой-то не такой? Иди-ка подыши газом. Юбка коротковата? А не слишком ли много сисек для политики, инстаграма, Челябинска?» — привела журналистка примеры их высказываний.

Она назвала таких людей имбецилами с дозиметром допустимого оголения и высказала мнение, что однажды они навеки захлопнут свои варежки.
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Также Гудим высказала мнение, что любая женщина имеет право ходить в бикини и ничего при этом не транслировать, никого не зазывать и не обладать пониженной социальной ответственностью, потому что одежда — это не показатель внутреннего чего-то там, а всего лишь одежда.
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Около спорта , ХК Трактор
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