«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная» 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Гудим (@sofia_gudim) 5 Сен 2020 в 2:47 PDT Однажды имбецилы с дозиметром допустимого оголения навеки захлопнут свою варежку. Об этом журналистка София Гудим заявила в своем инстаграме.

Гудим, как сообщал «Рамблер», известна работой на матчах хоккейного клуба «Трактор» (Челябинск). Вчера она опубликовала в инстаграме фотографию, на которой запечатлена в синих джинсах и белом бюстгальтере, опирающейся на стог сена. В подписи к ней она написала, что судить по внешности перестало быть нормой, но и сейчас находятся люди, которые это делают.

«Череп какой-то не такой? Иди-ка подыши газом. Юбка коротковата? Я понял твой намек, крошка, ты мечтаешь мне отсосать. Не мечтаешь? Ну тогда точно ищешь папика, шкура продажная. А не слишком ли много сисек для политики, инстаграма, Челябинска?» — привела журналистка примеры их высказываний.

Она назвала таких людей имбецилами с дозиметром допустимого оголения и высказала мнение, что однажды они навеки захлопнут свои варежки.

Также Гудим высказала мнение, что любая женщина имеет право ходить в бикини и ничего при этом не транслировать, никого не зазывать и не обладать пониженной социальной ответственностью, потому что одежда — это не показатель внутреннего чего-то там, а всего лишь одежда.