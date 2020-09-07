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«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная» 

Артём Кульша 17 часов назад
«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная»
Фото: соцсети
Однажды имбецилы с дозиметром допустимого оголения навеки захлопнут свою варежку. Об этом журналистка София Гудим заявила в своем инстаграме.
Гудим, как сообщал «Рамблер», известна работой на матчах хоккейного клуба «Трактор» (Челябинск). Вчера она опубликовала в инстаграме фотографию, на которой запечатлена в синих джинсах и белом бюстгальтере, опирающейся на стог сена. В подписи к ней она написала, что судить по внешности перестало быть нормой, но и сейчас находятся люди, которые это делают.

«Череп какой-то не такой? Иди-ка подыши газом. Юбка коротковата? Я понял твой намек, крошка, ты мечтаешь мне отсосать. Не мечтаешь? Ну тогда точно ищешь папика, шкура продажная. А не слишком ли много сисек для политики, инстаграма, Челябинска?» — привела журналистка примеры их высказываний.

Она назвала таких людей имбецилами с дозиметром допустимого оголения и высказала мнение, что однажды они навеки захлопнут свои варежки.
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Также Гудим высказала мнение, что любая женщина имеет право ходить в бикини и ничего при этом не транслировать, никого не зазывать и не обладать пониженной социальной ответственностью, потому что одежда — это не показатель внутреннего чего-то там, а всего лишь одежда.
Видео дня. Сборная России переиграла Венгрию в матче Лиги наций
Комментарии 138
Около спорта , ХК Трактор
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