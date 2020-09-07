«Нахлебники»: Тихонов обрушился на протестующих спортсменов 

По словам Александра Тихонова, подержавшие акции протеста в Белоруссии спортсмены «понятия не имеют, что такое заработать копейку». Об этом четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону заявил в интервью Metaratings.
Тихонов подчеркнул, что «спорт висит на шее государства и налогоплательщика» и резко высказался о белорусских спортсменах, которые пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны.
«Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Белоруссии для подготовки спортсменов. (…) Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
18 августа белорусские спортсмены потребовали прекратить насилие, освободить задержанных и признать выборы президента страны недействительными.