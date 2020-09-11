Утяшева рассказала об «общении» с Кабаевой через могилу матери 

«Очень трудно поддерживать связь. Алишка поздравляла меня со свадьбой, поздравляла меня с детьми. Я каждый раз, когда к маме на кладбище прихожу, вижу букеты от нее, с подписью «От Алины», «С любовью, от Алины». У меня Алин больше нет», — заявила ведущая.

В то же время Утяшева отметила, что если ей нужно будет поговорить с Кабаевой по телефону, она сможет это сделать.

Как сообщал «Рамблер», ранее Кабаева рассказала, что поддерживает связь с фигуристкой, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. По словам Кабаевой, она следила за выступлениями Загитовой «с особым чувством» и звонила ей после проигрыша на Чемпионате мира.

Кабаева хвалила фигуристку за яркость, талант, трудолюбие и целеустремленность.