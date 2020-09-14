Что стало с теннисисткой Мартиной Навратиловой 

Навратилова родилась 18 октября 1956 года в Праге. Она начала заниматься теннисом в девять лет, уже в 15 лет выиграла чемпионат своей страны, а в 17 — стала первой ракеткой Чехословакии.

Навратилова стала родоначальницей силового женского тенниса. Она начала использовать «мужские» элементы — «подачу — выход к сетке» и игру с лета. В 1978 году она выиграла свой первый турнир Большого Шлема — Уимблдон, а через год снова одержала там победу. В 1983-84 годах Навратилова выиграла шесть турниров Большого Шлема, установив рекорд.

В 1986-м Навратилову начала обыгрывать немка Штеффи Граф, а в 1987-м Мартина уступила ей титул первой ракетки мира. В 1995 году спортсменка завершила карьеру, но в 2001-м вернулась в профессиональный теннис, выступая в парных состязаниях и миксте.

В сезоне 2006 года она выиграла открытый чемпионат США в паре с Бобом Брайаном и установила очередной рекорд: в 50 лет стала самой возрастной победительницей турнира Большого Шлема. В том же сезоне она навсегда оставила профессиональный спорт.

В начале 80-х годов Навратилова переехала в США и начала открыто демонстрировать отношения с женщинами, а в 2015-м году состоялась церемония бракосочетания спортсменки с вывшей вице-мисс СССР Юлией Лемиговой. Женщины воспитывают двух биологических дочерей Лемиговой, родившихся до их встречи. Свою открытость Навратилова объясняла в интервью Карену Шаиняну.

«У меня не было проблем с моей ориентацией, когда я поняла, что гомосексуальна. <…> Я выступала в одиночном виде спорта, мне не могли запретить играть в теннис из-за того, что я лесбиянка. Выступай я в командном виде, у меня бы были проблемы, меня бы не ставил в игру тренер», — отмечала она.

В беседе с Шаиняном Навратилова описала составляющие счастливой жизни: для нее это семья, правильное питание и хорошее вино.