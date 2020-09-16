Боец ММА жестко унизил Дзюбу

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Исмаилов и Минеев провели бой в Москве в рамках турнира Fight Nights Global 90. Он закончился ничьей раздельным решением судей. Вчера Исмаилов заявил, что тот бой был нужен ему больше, чем Минееву, поэтому он сделал все, чтобы он состоялся, а после боя он и Минеев пошли разными дорогами — Минеев сильно отстал.

Исмаилов подчеркнул, что не отрицает возможности нового боя с Минеевым, но заявил, что теперь ради этого должен поработать его соперник.

«Камил Гаджиев, папочка Минеева, должен предложить мне правильную сумму. Если будем драться в Америке, то миллион долларов, для России скидочка — 30 миллионов рублей. Посмотрите на меня, 30 миллионов — это минимум!» — заявил боец.

Он добавил, что его бой с Минеевым взорвет российский ММА, потому что он, Исмаилов, делает движ. Также боец выразил желание, чтобы в качестве ринг-герл выступил какой-то заряженный мужик, например, футболист, например, Дзюба.