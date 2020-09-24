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«Предлагали замять»: Широкова обвиняют в покушении на убийство 

Газета.Ru 10 часов назад
Широкова обвиняют в покушении на убийство
Фото: Газета.Ru
Сторона избитого бывшим футболистом Романом Широковым судьи Никиты Данченкова обратилась в Следственный комитет с прошением переквалифицировать дело на более тяжкую статью. Пострадавший считает, что экс-капитан сборной России покушался на его жизнь.
Дело Романа Широкова вряд ли будет закрыто в связи с примирением сторон. Судья Никита Данченков хочет добиться максимального наказания для бывшего футболиста.
15 сентября стало известно, что на Широкова заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Тем не менее сторона пострадавшего не согласилась с версией правоохранителей, заявив, что у экс-капитана сборной России были более тяжкие намерение. 19 сентября Данченков обратился в Следственный комитет с просьбой переквалифицировать статью Широкову о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил адвокат Александр Островский.

«Покушение на убийство было совершено из «хулиганских побуждений» или «в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности». Такой выбор мы представили правоохранительным органам», — указал в беседе с РАПСИ второй правозащитник пострадавший Артур Рамазанов, отметив, что Данченков дал подписку о неразглашении данных следствия.

Инцидент, послуживший причиной разбирательств, случился 10 августа. Широков в составе команды «Матч ТВ», состоящей из сотрудников федерального канала, принимала участие в матче против команды «Ничего Необычного» на любительском турнире «Московский Кубок селебрити». Данченков, более известный как футболист «Амкала» Данте, обслуживал встречу в качестве главного судьи. Конфликт с Широковым у него произошел примерно на 20-й минуте матча, когда игрок упал в штрафной соперника и сигнализировал арбитру, что на нем были нарушены правила, требуя назначить одиннадцатиметровый.
Данченков не остановил игру, в ответ на это Широков нецензурно выразился в его адрес. Когда судья предупредил 39-летнего спортсмена, что будет вынужден удалить его с поля, если он не прекратит оскорбления, то Широков стал угрожать ему физической силой: «Покажешь красную — ударю» (в оригинале — более грубое слово).
В конечном итоге Данченков показал Широкову красную карточку, после чего получил от игрока удары кулаком по лицу и ногой в живот. В ситуацию вмешались другие футболисты, оттащившие Широкова от судьи, игра не была закончена, а команде «Матч ТВ» присудили техническое поражение со счетом 0:3. Данченкову же потребовалась помощь медиков, которые диагностировали у него повреждение мягких тканей лица, синяки и рассечение. Широкова впоследствии отстранили от эфиров на канале, где он выступал в качестве футбольного эксперта. Спустя несколько дней судья обратился в полицию.

«Наказание, связанное с реальным ограничением или лишением свободы, Широкову по данному делу не грозит. Деяние совершено впервые, доказать умысел Широкова по данной статье представляется сложным. К тому же телесные повреждения Данченкова незначительны, стойкая утрата общей трудоспособности или инвалидность не усматриваются. Были принесены публичные извинения», — выразил мнение председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Широков действительно принес извинения Данченкову, опубликовав соответствующий пост в своем в Instagram. Тем не менее с тех пор, как утверждает пострадавший, экс-футболист ни разу не попытался выйти с ним на связь и лично попросить прощения. Более того, как утверждает Данченков, сторона Широкова предлагала «замять» это дело.

«Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело. На что получили отказ.

Я твердо решил еще в тот момент, что такое нельзя оставлять просто так. Решительность как была на самом высоком уровне, так и осталась. Сомнения? Быть того не может. Умышленное причинение здоровью — мы с этим не согласны. По мнению моих адвокатов, Широков совершил покушение на убийство. Будем добиваться переквалификации этого дела на более тяжелое», — цитирует Данченкова Sport24.

На данный момент Широков находится под подпиской о невыезде.
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Комментарии 1
Около спорта , Статьи , Роман Широков , Никита Данченков , Сергей Алексеев , СБОРНАЯ РОССИИ , СКР , МВД , РАПСИ
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