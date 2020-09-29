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Вдова экс-игрока «Зенита» Риксена: «Каждый день — квест, как выжить. От мужа мне достались только долги» 

Sport24 и ещё 2 3 часа назад
Вдова Риксена: «От мужа достались только долги»
Фото: Twitter
Вероника Риксен, русская вдова бывшего голландского футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, дала интервью, в котором рассказала о жизни после смерти мужа. Напомним, что Риксен умер 18 сентября 2019 года в 43-летнем возрасте. В октябре 2013 года ему был поставлен страшный диагноз — боковой (латеральный) амиотрофический склероз.
Рассказывая о своем нынешнем финансовом состоянии, Вероника призналась, что у нее нет никаких накоплений от Риксена:

«Нет, от Фернандо мне достались только долги: какие-то неоплаченные налоги перешли на меня. Финансовое положение вообще никакое. Каждый день — квест: как выжить до завтра. Перебиваемся в основном пока за счет моей мамы — она помогает. Как мне ни больно это признавать, но в свои 34 года сижу у матери на шее».

Вдова Риксена воспитывает 8-летнюю дочь Изабеллу. В настоящее время они живут в Валенсии. В мае этого года Вероника выпустила книгу о бывшем футболиста.

«Надеюсь, она будет хорошо продаваться, и я получу нормальные дивиденды», — признается россиянка.

«Также все в процессе по поводу наследства, — продолжила Вероника. — С бывшей женой Фернандо решаем кое-какие моменты. Она имеет отношение к разделу их совместно нажитого имущества. На меня перешел процесс, который супруг не завершил. Поэтому придется продолжать с ней за него судиться».
Вдова Риксена также рассказала о планах на будущее: «Пытаюсь вертеться. Делаю, к примеру, кейтеринг — готовлю для друзей. Это приносит небольшие деньги, но хоть что-то свое. Из-за пандемии очень тяжело что-либо организовать. Тут сейчас жесткие условия, ограничения»

«Конечно, у меня в планах делать что-то свое. Здесь нереально на кого-то работать, максимум, что платят по найму — 1200 евро. На такие деньги не проживешь», — заключила Вероника, слова которой приводит СтарХит.

Во время игровой карьеры Риксен выступал за «Зенит», «Рейнджерс», «АЗ», «Фортуну» (Ситтард) и сборную Голландии.
За три года в составе «Зенита» Риксен провел 45 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевал три трофея, выиграв чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.
В одном из интервью Вероника рассказывала, что Фернандо очень часто думал об эвтаназии.
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Около спорта , Фернандо Риксен , УЕФА , Зенит , StarHit
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