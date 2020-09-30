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Что стало с футболистом Егором Титовым 

Александр Котлеткин 9 часов назад
Егор Титов родился 29 мая 1976 года в Москве в спортивной семье. В футбольной школе «Спартака» он начал заниматься в восемь лет, а в 1995-м попал в основной состав команды. В 1996-2001 годах Титов становился чемпионом России в составе «Спартака». Он дважды выиграл кубок России и один раз — суперкубок России.
Титовым интересовались ведущие клубы Европы. «Бавария» пыталась подписать футболиста, но «Спартак» запросил за него слишком высокую цену.
Всего Титов провел за «Спартак» 324 матча, став рекордсменом клуба.
В 2008-м из-за конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым
Титову пришлось покинуть клуб. После разгромного поражения от ЦСКА со счетом 1:5 Черчесов заявил, что в поражении виноват Титов.
После этого Титов оказался в «Химках», чуть позже — в астанинском «Локомотиве». В 2010 году начал играть за любительские клубы, а в июле 2012-го официально объявил о завершении карьеры.
В июня 2015-го «Спартак» назначил Титова на пост помощника главного тренера Дмитрия Аленичева. В августе 2016-го он покинул эту должность вслед за Аленичевым. В 2017-2019 годах Титов тоже был помощником Аленичева, но уже в «Енисее». После этого у Титова началась долгожданная «рабочая пауза», рассказал он «Матч ТВ».
«Бесконечные звонки, дом и семья наездами на два дня, часовые пояса, перелеты. Просыпался по утрам после самолета, мечтал, чтобы все закончилось», — заявил Титов.
В одном из недавних интервью «Спорт-Экспрессу» Титов рассказал, что весь период самоизоляции он провел дома, выбираясь только в магазин. Сейчас Титов живет в Москве с женой Вероникой и младшей дочерью.
Видео дня. Лучшие футболисты 3-го тура Английской Премьер-лиги
Комментарии 2
Около спорта , Фото , Егор Титов , Дмитрий Аленичев , Спартак , Локомотив , ЦСКА
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