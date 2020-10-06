«Татуировки дешевят девушку»

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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова призналась, что ей не нравятся татуировки на женском теле.

«Каролиша, как вы относитесь к татуировкам у девушек? Это дешевит образ?» — спросили у 25-летней спортсменки в инстаграме.

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«Я считаю, что татуировки на женском теле смотрятся, как грязь. Это дешевит девушку в целом. Но каждому свое. Скорее всего, кому-то такое нравится», — ответила Севастьянова.

Ранее сообщалось, что Севастьянова разделась до нижнего белья для пикантной фотосессии.