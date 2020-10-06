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Гимнастка Севастьянова: «Татуировки на женском теле смотрятся, как грязь. Это дешевит девушку» 

Sport24 10 часов назад
«Татуировки дешевят девушку»
Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова призналась, что ей не нравятся татуировки на женском теле.

«Каролиша, как вы относитесь к татуировкам у девушек? Это дешевит образ?» — спросили у 25-летней спортсменки в инстаграме.

скриншот

«Я считаю, что татуировки на женском теле смотрятся, как грязь. Это дешевит девушку в целом. Но каждому свое. Скорее всего, кому-то такое нравится», — ответила Севастьянова.

Ранее сообщалось, что Севастьянова разделась до нижнего белья для пикантной фотосессии.
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Одной из сторонниц татуировок является Анна Семак — жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Недавно она ответила на провокационный вопрос о том, как сочетается православие и ее татуировки.
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