«Татуировки дешевят девушку»

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова призналась, что ей не нравятся татуировки на женском теле.
«Каролиша, как вы относитесь к татуировкам у девушек? Это дешевит образ?» — спросили у 25-летней спортсменки в инстаграме.
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«Я считаю, что татуировки на женском теле смотрятся, как грязь. Это дешевит девушку в целом. Но каждому свое. Скорее всего, кому-то такое нравится», — ответила Севастьянова.
Ранее сообщалось, что Севастьянова разделась до нижнего белья для пикантной фотосессии.
Одной из сторонниц татуировок является Анна Семак — жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Недавно она ответила на провокационный вопрос о том, как сочетается православие и ее татуировки.