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«Одна злоба»: Исинбаеву требуют убрать из «Ледникового периода» 

Газета.Ru 36 минут назад
«Одна злоба»: скандал с Исинбаевой получил развитие
Фото: Газета.Ru
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подверглась серьезной критике за работу в жюри шоу «Ледниковый период». Зрители считают, что бывшая спортсменка намеренно занижает оценки участникам, и требуют убрать ее из состава судей. Продюсер проекта Илья Авербух не считает возможным увольнять за непопулярное мнение.
Новой сезон «Ледникового периода» обернулся сразу несколькими скандалами.
Исинбаева переволновалась и рассмешила Путина
Кроме новой ведущей шоу Алины Загитовой, чей дебют на телевидении не пришелся по вкусу многим зрителям, под критику поклонников проекта попала член жюри — двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Многочисленные болельщики не согласились с результатами программы по итогу двух выпусков — и винят в них бывшую прыгунью с шестом.
В частности, зрители не согласились с низкой оценкой (5,6 балла), которую Исинбаева поставила за выступление паре Регина Тодоренко / Роман Костомаров.
В то же время большинство других членов жюри — Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Тимур Родригес и Татьяна Навка — оценили артистичность и технику телеведущей и олимпийского чемпиона наивысшим баллом. Аналогичная ситуация произошла и с баллами пары Мария Луговая / Повилас Ванагас — Исинбаева поставила им 5,8, что является крайне низкой оценкой.
Несогласие с мнением Исинбаевой выразили и некоторые сотрудники шоу. Загитова это отметила, когда комментировала оценки, после чего к ней подключился продюсер Илья Авербух. Бывшая спортсменка в свою очередь указала участникам на ошибки и посоветовала им использовать поддержки, чтобы скрыть недостатки программы.
Зрители сочли, что Исинбаева намеренно занижает оценки некоторым парам. Комментарии с требованием исключить прыгунью из состава жюри посыпались в Instagram Авербуха:

«Убери Исинбаеву! Она и двух слов то связать не может. Это позорище, как она себя ведет в роли жюри! Такое впечатление, что она обижена на весь мир!» — написал один из пользователей.

«Почему Исинбаева откровенно занижает оценки хорошим парам и портит итог? Это очень расстраивает, если честно, я не думаю, что она объективнее заслуженных тренеров!» — добавил другой.

«Уберите Исинбаеву, пожалуйста! Одна злоба в ней. Невозможно слушать ее хамство», — отметил третий.

В прочих комментариях зрители также отмечают, что Исинбаева «говорит на уровне детского сада» и «ставит оценки от балды», призывая Авербуха прислушаться к народу. Тем не менее продюсер проекта встал на защиту судьи, резко ответив всем недовольным:

«Во-первых, наверное, правильней говорить «вы». Во-вторых, что за желание, как только, что-то не по-нашему, сразу убрать?! Давайте уважать друг друга и мнение каждого», — ответил Авербух одному из пользователей.

Помимо прочего, некоторые поклонники «Ледникового периода» по-прежнему не могут смириться с Загитовой в роли новой соведущей Ягудина. Отсутствие профессиональных навыков чемпионки Пхенчхана-2018 не оставило равнодушными многих зрителей, которые, впрочем, тоже просили убрать ее из шоу, но получили довольно жесткий ответ от Ягудина.

«Лучше себя критикуйте. Когда будете главой Первого канала, будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте», — написал олимпийский чемпион.

Впрочем, в случае с Загитовой ситуация не такая острая: ее широко поддерживают в проекте, а с каждым выпуском, справедливости ради, она начинает смотреться все увереннее.
Тем не менее в мире фигурного катания «Ледниковый период» оценивают высоко не все, хоть в жюри и сидят прославленные тренеры, а среди участников — чемпионы Олимпиад. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина уже вызвала шквал негодования, когда, комментируя работу Загитова, произнесла фразу про «Муму фигурного катания». Позднее она объяснила, что эти слова не относились к 18-летней фигуристке, но добавила, что в целом шоу ей не нравится.

«Мне не нравится, что Первый канал превратился в сплошную самодеятельность. Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять. Я была всего один раз на этом шоу, пришла посмотреть на катание Оксаны Пушкиной. Если это можно назвать катанием. Оксана обидится? Я ей это говорила, она в курсе», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

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Около спорта , Статьи , Роман Костомаров , Мария Луговая , Алексей Мишин , Илья Авербух , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Оксана Пушкина , Татьяна Навка , Регина Тодоренко , Елена Исинбаева
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