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Что стало с футболистом Владимиром Бесчастных 

Александр Котлеткин 15 часов назад
Владимир Бесчастных родился 1 апреля 1974 года в Москве, окончил школу московского «Динамо» и оказался в дубле московского «Спартака». В 1992-м 17-летний игрок дебютировал в основном составе красно-белых и в первом же матче отметился дублем в ворота «Крыльев Советов».
В следующем сезоне Бесчастных оказался основным нападающим «Спартака» и одним из лидеров команды, а к 1994 году он стал трехкратным чемпионом России.
Летом 1994-го игрок перешел в немецкий «Вердер», на тот момент один из лучших клубов Германии, и провел очень успешный первый сезон, забив 14 голов. В итоге «Вердер» отставал от ставшей чемпионом «Боруссии» всего на одно очко.
В начале осени 1996 года Бесчастных перешел в испанский «Расинг» и оставался там до конца сезона 2000/2001. В 2001-м вернулся в «Спартак» и помог команде снова стать чемпионом. В следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, но затем «Спартак» взял курс на «омоложение».
После этого Бесчастных провел не очень успешный сезон в турецком «Фенербахче», затем играл в в российских клубах «Кубань», «Динамо», «Орел», «Химки», «Волга» и казахстанской «Астане».
За сборную России Бесчастных провел 71 матч, забив 26 голов. Долгое время он был лучшим бомбардиром команды, в итоге уступив Александру Кержакову.
В 2011 году после окончания Высшей школы тренеров он попал в футбольную академию Федора Черенкова, которая готовит игроков для «Спартака». С командой воспитанников академии 1997 года рождения он выиграл Кубок «Спартака», первенство России и первенство Москвы. Некоторое время он возглавлял молодежку «Спартака», затем тренировал «Тосно» и вышел с клубом в премьер-лигу.
В октябре 2019-го стал главным тренером воронежского «Факела» и проработал в клубе до сентября 2020 года.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Бесчастных рассказывал, что после завершения футбольной карьеры он начал играть в хоккей — в любительской лиге. Бизнесом, по словам Бесчастных, ему заниматься «не дано».
«Хватило неудачной попытки, когда жил в Бремене. Моим соседом был массажист из местной гандбольной команды. Предложил построить реабилитационный центр. Арендовали здание, закупили оборудование. Но ничего не получилось», — вспоминал он.
Видео дня. «Арсенал» обыграл «Шеффилд»
Комментарии 7
Около спорта , Фото , Федор Черенков , Владимир Бесчастных , Александр Кержаков , Спартак , Крылья Советов , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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