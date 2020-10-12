Что стало с футболистом Владимиром Бесчастных 

В следующем сезоне Бесчастных оказался основным нападающим «Спартака» и одним из лидеров команды, а к 1994 году он стал трехкратным чемпионом России.

Летом 1994-го игрок перешел в немецкий «Вердер», на тот момент один из лучших клубов Германии, и провел очень успешный первый сезон, забив 14 голов. В итоге «Вердер» отставал от ставшей чемпионом «Боруссии» всего на одно очко.

В начале осени 1996 года Бесчастных перешел в испанский «Расинг» и оставался там до конца сезона 2000/2001. В 2001-м вернулся в «Спартак» и помог команде снова стать чемпионом. В следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, но затем «Спартак» взял курс на «омоложение».

После этого Бесчастных провел не очень успешный сезон в турецком «Фенербахче», затем играл в в российских клубах «Кубань», «Динамо», «Орел», «Химки», «Волга» и казахстанской «Астане».

За сборную России Бесчастных провел 71 матч, забив 26 голов. Долгое время он был лучшим бомбардиром команды, в итоге уступив Александру Кержакову

В 2011 году после окончания Высшей школы тренеров он попал в футбольную академию Федора Черенкова , которая готовит игроков для «Спартака». С командой воспитанников академии 1997 года рождения он выиграл Кубок «Спартака», первенство России и первенство Москвы. Некоторое время он возглавлял молодежку «Спартака», затем тренировал «Тосно» и вышел с клубом в премьер-лигу.

В октябре 2019-го стал главным тренером воронежского «Факела» и проработал в клубе до сентября 2020 года.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Бесчастных рассказывал, что после завершения футбольной карьеры он начал играть в хоккей — в любительской лиге. Бизнесом, по словам Бесчастных, ему заниматься «не дано».

«Хватило неудачной попытки, когда жил в Бремене. Моим соседом был массажист из местной гандбольной команды. Предложил построить реабилитационный центр. Арендовали здание, закупили оборудование. Но ничего не получилось», — вспоминал он.