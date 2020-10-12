Российская волейболистка Анну Климец стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщает РЕН ТВ, с банковской карты спортсменки, которая защищает цвета БК "Динамо", пропало порядка миллиона рублей.

Днем 10 октября Климец позвонили из банка и сообщили, что с принадлежащих ей банковских карт происходят несанкционированные попытки снятия денежных средств. Кроме того, девушке сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Злоумышленники предложили Анне перевести деньги со всех карт на резервный счет, чтобы якобы спасти средства от мошенников.

Когда девушка перевела преступникам 917 тысяч рублей, они перестали выходить на связь.