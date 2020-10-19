Чеченские бойцы ММА поддержали убийцу во Франции

Российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев на своих страницах в Instagram поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который расправился с французским учителем, показывавшим детям карикатуры на пророка Мухаммеда. В настоящее время аккаунты спортсменов закрыты.

»После моей публикации Дураев удалил свою сторис. А вот сторис у Зелима Имадаева почему-то не удалилась», — пояснил Лютиков.

Журналист добавил, что высказывания бойцов, сделанные в сториз, в скором времени должны исчезнуть, но он сохранил их «в культурологических целях для археологов будущего».

Примечательно, что некоторые пользователи пожаловались на пост Лютикова, как на информацию о насилии или опасных организациях, в результате публикация была заблокирована.

Как сообщал «Рамблер», уроженец Чечни, проживавший на территории Франции на протяжении последних 12 лет, Абулак Анзров обезглавил учителя лицея Самюэля Пати за то, что он якобы демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Трагедия произошла в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.