Чеченские бойцы ММА поддержали убийцу во Франции

Российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев на своих страницах в Instagram поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который расправился с французским учителем, показывавшим детям карикатуры на пророка Мухаммеда. В настоящее время аккаунты спортсменов закрыты.
О мнении российских бойцов относительно резонансного преступления рассказал в своем аккаунте в соцсети спортивный журналист Александр Лютиков. Он отметил, что Имадаев назвал Анзорова «героем», а Дураев отметил, что во Франции «свобода слово потеряло свое начало (орфография автора сохранены — прим. ред.).
»После моей публикации Дураев удалил свою сторис. А вот сторис у Зелима Имадаева почему-то не удалилась», — пояснил Лютиков.
Журналист добавил, что высказывания бойцов, сделанные в сториз, в скором времени должны исчезнуть, но он сохранил их «в культурологических целях для археологов будущего».
Примечательно, что некоторые пользователи пожаловались на пост Лютикова, как на информацию о насилии или опасных организациях, в результате публикация была заблокирована.
Как сообщал «Рамблер», уроженец Чечни, проживавший на территории Франции на протяжении последних 12 лет, Абулак Анзров обезглавил учителя лицея Самюэля Пати за то, что он якобы демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Трагедия произошла в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.
Известно, что молодой человек учился в колледже, подрабатывал на стройке, планировал получить лицензию охранника, закончить автошколу. Известно, что после убийства Анзоров опубликовал фотографию головы своей жертвы в Twitter и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, подчеркнув, что он казнил одного из «адских псов, посмевших оскорбить пророка». Молодой человек был застрелен полицейскими при попытке сопротивления аресту.