Что стало с теннисисткой Мартиной Хингис 

Хингис родилась 30 сентября 1980 года в словацком городе Кошице в семье теннисистов. Ее назвали в честь легендарной теннисистки Мартины Навратиловой . В два года ей впервые купили ракетку, а в пять она приняла участие в своем первом теннисном турнире. В семь лет Хингис вместе с матерью и ее новым мужем переехала в Швейцарию.

В 1989-1993 годах Мартина регулярно побеждала на чемпионатах Швейцарии и дважды одержала победу на Чемпионатах Европы. В 1993-м она стала самой молодой победительницей юниорского турнира «Большого шлема» — Roland Garros. В 1994-м 13-летняя Хингис выиграла юниорский Уимблдон и снова установила рекорд по возрасту. В юности она часто выступала в парном разряде с Анной Курниковой

К июню 1995 года Хингис, ставшая профессионалом, вошла в двадцатку лучших теннисисток мира.

Хингис становилась первой ракеткой мира в 1997-м, 1999-м и 2000 году (всего 209 недель). Она — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладательница «Большого шлема» в парном разряде за 1998 год и серебряный призер Олимпиады-2016 (в паре с Тимеей Бачински).

В интервью «Матч ТВ» Хингис рассказала, что больше всего ей запомнилось, как она победила на одном из турниров в 16. Тогда спортсменка выиграла спортивный автомобиль, на котором еще не могла ездить, и отдала его матери.

В 2002 году из-за травм, не дававших играть на прежнем уровне, она покинула теннис и стала спортивным комментатором, но в 2005-м вернулась на корт. В ноябре 2007-го она объявила о завершении карьеры, после того как ее допинг-проба, взятая во время Уимблдона, показала наличие кокаина.

После этого спортсменка работала тренером (в том числе сотрудничала с россиянкой Анастасией Павлюченковой ), а в 2013-м в 33 года решила вернуться снова — на этот раз она выступала только парном разряде, завоевала несколько титулов и выиграла ОИ.

В 2017 году она объявила о завершении карьеры в третий раз. Хингис рассказала «Матч ТВ», что вряд ли вернется в профессиональный спорт.

«Я не уверена, что после беременности, с ребенком на руках, мне захочется вернуться в тур. Может быть я вернусь, но уже в другой роли. Может быть, в качестве тренера», — отметила она.

В марте 2019 года в 38 лет Хингис родила дочь от своего второго мужа, врача женской сборной Швейцарии по теннису Харальда Лиманна.

Tennis World писал, что в будущем Хингис планирует принять участие в нескольких «турнирах легенд». Сейчас она живет в Швейцарии и не планирует переезжать.

«Швейцария — мой дом. Здесь я чувствую себя в безопасности. Здесь я могу говорить на моем родном языке, здесь мои лошади [она увлекается верховой ездой — прим.ред.] и мои коллеги», — говорила Хингис.