Что стало с теннисисткой Мартиной Хингис 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
3 1
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
0 1
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Герта
Герта
0 2
Штутгарт Штутгарт
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Вердер Вердер
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 2
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
3 3
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Урал Урал
Ротор
Ротор
0 2
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
3 1
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 1
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
22:00
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
21:30
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Ротор Ротор
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
19:30
Эйбар Эйбар
Осасуна
Осасуна
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Боруссия М Боруссия М
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Герта Герта
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
20:30
Гранада Гранада
25 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
17:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
19:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
22:15
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Арсенал Арсенал
26 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Сельта Сельта
26 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Байер
Байер
22:30
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
23:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Что стало с теннисисткой Мартиной Хингис 

Александр Котлеткин 1 час назад
Хингис родилась 30 сентября 1980 года в словацком городе Кошице в семье теннисистов. Ее назвали в честь легендарной теннисистки Мартины Навратиловой. В два года ей впервые купили ракетку, а в пять она приняла участие в своем первом теннисном турнире. В семь лет Хингис вместе с матерью и ее новым мужем переехала в Швейцарию.
В 1989-1993 годах Мартина регулярно побеждала на чемпионатах Швейцарии и дважды одержала победу на Чемпионатах Европы. В 1993-м она стала самой молодой победительницей юниорского турнира «Большого шлема» — Roland Garros. В 1994-м 13-летняя Хингис выиграла юниорский Уимблдон и снова установила рекорд по возрасту. В юности она часто выступала в парном разряде с Анной Курниковой.
К июню 1995 года Хингис, ставшая профессионалом, вошла в двадцатку лучших теннисисток мира.
Хингис становилась первой ракеткой мира в 1997-м, 1999-м и 2000 году (всего 209 недель). Она — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладательница «Большого шлема» в парном разряде за 1998 год и серебряный призер Олимпиады-2016 (в паре с Тимеей Бачински).
В интервью «Матч ТВ» Хингис рассказала, что больше всего ей запомнилось, как она победила на одном из турниров в 16. Тогда спортсменка выиграла спортивный автомобиль, на котором еще не могла ездить, и отдала его матери.
В 2002 году из-за травм, не дававших играть на прежнем уровне, она покинула теннис и стала спортивным комментатором, но в 2005-м вернулась на корт. В ноябре 2007-го она объявила о завершении карьеры, после того как ее допинг-проба, взятая во время Уимблдона, показала наличие кокаина.
После этого спортсменка работала тренером (в том числе сотрудничала с россиянкой Анастасией Павлюченковой), а в 2013-м в 33 года решила вернуться снова — на этот раз она выступала только парном разряде, завоевала несколько титулов и выиграла ОИ.
В 2017 году она объявила о завершении карьеры в третий раз. Хингис рассказала «Матч ТВ», что вряд ли вернется в профессиональный спорт.
«Я не уверена, что после беременности, с ребенком на руках, мне захочется вернуться в тур. Может быть я вернусь, но уже в другой роли. Может быть, в качестве тренера», — отметила она.
В марте 2019 года в 38 лет Хингис родила дочь от своего второго мужа, врача женской сборной Швейцарии по теннису Харальда Лиманна.
Tennis World писал, что в будущем Хингис планирует принять участие в нескольких «турнирах легенд». Сейчас она живет в Швейцарии и не планирует переезжать.
«Швейцария — мой дом. Здесь я чувствую себя в безопасности. Здесь я могу говорить на моем родном языке, здесь мои лошади [она увлекается верховой ездой — прим.ред.] и мои коллеги», — говорила Хингис.
Видео дня. Пеле исполнилось 80 лет
Комментарии
Около спорта , Фото , Мартина Навратилова , Анастасия Павлюченкова , Мартина Хингис , Анна Курникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радимов: «Плющенко и Рудковской надо заткнуться»
Радимов: «Плющенко и Рудковской надо заткнуться»
«Че за хмырь?»: Ефимова разозлила фанатов
«Че за хмырь?»: Ефимова разозлила фанатов
Нурмагомедов нокаутировал Штригля на первой минуте боя
Нурмагомедов нокаутировал Штригля на первой минуте боя
Ученица Тутберидзе Валиева прыгнула тройной аксель
Ученица Тутберидзе Валиева прыгнула тройной аксель
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение