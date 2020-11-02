Девушка-боец ММА показала фото топлес

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант показала фото топлес и восхитила фанатов. Соответствующий пост доступен в ее Instagram

«Даже белая роза отбрасывает черную тень», — подписала фото она. «Красивая и смелая», «Королева», «Ты просто куколка», — заметили в комментариях пользователи сети. На момент написания заметки под фото более 57 тысяч лайков.

Популярность в сети Ванзант получила благодаря откровенным фото, публикуемым ею в Instagram. Так, 22 октября она выложила снимок, где предстала перед подписчиками в красном бикини.

Ванзант также известна выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 11 июля она провела свой последний поединок под эгидой промоушена, тогда она уступила бразильянке Аманде Хибас. Американка выступала в UFC с 2014 года.