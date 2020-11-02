Названа причина разлада Кириленко и Овечкина

Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила. Саму свадебную церемонию они планировали через год устроить, а в 2014-м только расписаться в загсе, — сказала Петрова «Экспресс газете».

Петрова и Кириленко выступали в паре на Играх-2012 и завоевали бронзу.

17 сентября Овечкину исполнилось 35 лет. Портал NEWS.ru к этой дате подготовил галерею с фото хоккеиста на льду.